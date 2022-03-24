«هدف» يدعم تأهيل وتوظيف طلبة جامعة الملك سعود

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ووقع مذكرة التعاون عن بعد، نائب المدير العام للأعمال في الصندوق فراس أبا الخيل، ووكيل الجامعة لشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي.
ونصت مذكرة التعاون، على تفعيل برنامج الإرشاد المهني من خلال عقد ورش عمل لطلبة الجامعة في مجالات التوجيه والإرشاد المهني، فضلا عن عقد جلسات الإرشاد عن بعد وقياس أثر برنامج الإرشاد المهني على الفئات المستهدفة علاوة على إكساب طلبة الجامعة المعارف والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج «تمهير».
وتقتضي المذكرة، دعم طلبة الجامعة للاستفادة من برنامج «دروب» وفق ضوابط وشروط وآليه البرنامج المعتمدة، من خلال عقد جلسات تدريبية وتفاعلية عن بعد في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل. ووفقا للمذكرة، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون على أن يتولى فريق العمل تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل ومراحل التنفيذ.
أبرز ما تضمنته المذكرة:
- تفعيل برنامج الإرشاد المهني وقياس أثر ذلك على الفئات المستهدفة.
- إكساب الطلبة المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال «تمهير».
- دعم الطلبة للاستفادة من برنامج »دروب« وفق ضوابط وشروط وآليه البرنامج.
- عقد جلسات تدريبية وتفاعلية عن بعد في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.
- تشكيل فريق عمل يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون.
- تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل ومراحل التنفيذ.
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