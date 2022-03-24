«هدف» يدعم تأهيل وتوظيف طلبة جامعة الملك سعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وجامعة الملك سعود مذكرة تعاون، لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف طلبة الجامعة وضمان مواءمة مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، من خلال الاستفادة من برامج وممكنات الصندوق ممثلة في: التوجيه والإرشاد المهني (سُبل)، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) والمنصة الوطنية للتدريب الالكتروني «دروب»، بالإضافة إلى إتاحة بيانات الجامعة للمرصد الوطني للعمل لمعالجتها وربطها مع بيانات سوق العمل.

ووقع مذكرة التعاون عن بعد، نائب المدير العام للأعمال في الصندوق فراس أبا الخيل، ووكيل الجامعة لشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي.

ونصت مذكرة التعاون، على تفعيل برنامج الإرشاد المهني من خلال عقد ورش عمل لطلبة الجامعة في مجالات التوجيه والإرشاد المهني، فضلا عن عقد جلسات الإرشاد عن بعد وقياس أثر برنامج الإرشاد المهني على الفئات المستهدفة علاوة على إكساب طلبة الجامعة المعارف والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج «تمهير».

وتقتضي المذكرة، دعم طلبة الجامعة للاستفادة من برنامج «دروب» وفق ضوابط وشروط وآليه البرنامج المعتمدة، من خلال عقد جلسات تدريبية وتفاعلية عن بعد في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل. ووفقا للمذكرة، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون على أن يتولى فريق العمل تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل ومراحل التنفيذ.

أبرز ما تضمنته المذكرة:

