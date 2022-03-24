شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين «البيئة» و«البلدية» لتطوير إدارة النفايات الصلبة بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس، بالوزارة مذكرة تفاهم مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل؛ لتعزيز التعاون المشترك في تنظيم وتطوير قطاع إدارة النفايات في المملكة، والعمل على تطوير أعمال إدارة النفايات الصلبة.

وأوضح الفضلي أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من مبدأ التعاون بين الوزارة وعدد من القطاعات الحكومية، من خلال بناء شراكات استراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون والبحث عن أفضل السبل في تبادل الاستشارات والخبرات.

وأفاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بأن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات؛ لتحقيق التعاون بين الجانبين بالعمل على تطوير أعمال إدارة النفايات البلدية الصلبة، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة النفايات البلدية، ورفع مستوى الخدمات التشغيلية، إضافة إلى تحسين مستوى رضا المستفيدين، والمشاركة في بناء قواعد بيانات المنتجين والناقلين للنفايات البلدية.

وأضاف الحقيل أن المذكرة تأتي للتنسيق المشترك لمراجعة وتطوير اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، والأدلة والاشتراطات الفنية، ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المتعلقة بالنفايات البلدية الصلبة.

بدوره أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله السباعي، إلى أن المركز يسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة والاستدامة الشاملة في قطاع إدارة النفايات بجوانبه البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والإسهام في تحقيق أهداف التكامل الحكومي فيما يتعلق بتوحيد الإجراءات والآليات القانونية والرقابية والاستثمارية، وتحسين جودة ربط الأنظمة الالكترونية، منوها بأهمية التعاون بين الطرفين، بما يحقق أهداف الطرفين والمصلحة العامة، وما يخدم التطور في المملكة في مجال إدارة النفايات.

أبرز الأهداف:

