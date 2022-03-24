إطلاق التسجيل

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وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة أنشأت أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة على مستوى المملكة في حديقة المشهد بمدينة أبها، والتي خصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة، داعيا جميع الراغبين من الاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة بالمبادرة والتسجيل عبر منصة بلدي.
وتهدف المبادرة إلى خدمة الباعة والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات بما يضمن احتضانهم في مواقع محددة ومكتملة الخدمات ليتمكن المستفيدون من عرض منتجاتهم بكل يسر وسهولة.
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