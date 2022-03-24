إطلاق التسجيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أول حاضنة للمتاجر المتنقلة على مستوى المملكة في منطقة عسير، حيث بدأت أمانة منطقة عسير باستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة بمدينة أبها، وذلك عبر منصة بلدي.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة أنشأت أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة على مستوى المملكة في حديقة المشهد بمدينة أبها، والتي خصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة، داعيا جميع الراغبين من الاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة بالمبادرة والتسجيل عبر منصة بلدي.

وتهدف المبادرة إلى خدمة الباعة والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات بما يضمن احتضانهم في مواقع محددة ومكتملة الخدمات ليتمكن المستفيدون من عرض منتجاتهم بكل يسر وسهولة.