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إطلاق التسجيل

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- بواسطة أيمن الوشواش - في أول حاضنة للمتاجر المتنقلة على مستوى المملكة في منطقة عسير، حيث بدأت أمانة منطقة عسير باستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة بمدينة أبها، وذلك عبر منصة بلدي.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة أنشأت أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة على مستوى المملكة في حديقة المشهد بمدينة أبها، والتي خصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة، داعيا جميع الراغبين من الاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة بالمبادرة والتسجيل عبر منصة بلدي.

وتهدف المبادرة إلى خدمة الباعة والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات بما يضمن احتضانهم في مواقع محددة ومكتملة الخدمات ليتمكن المستفيدون من عرض منتجاتهم بكل يسر وسهولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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