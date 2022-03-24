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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة حذرت من التجاوب مع أشخاص ينتحلون صفة الوزارة بالاتصال على المستهلكين بغرض طلب المعلومات البنكية والتحايل على الأفراد. وأكدت الوزارة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم طلبها أي أرقام حسابات أو بطاقات بنكية، أو أرقام رسائل تحقق خاصة بالعميل، حاثة عموم المستهلكين على أهمية الوعي بعدم الانسياق وراء منتحلي صفة الوزارة، وإبلاغ الجهات المختصة فورا بذلك.

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