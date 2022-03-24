شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مارس ريجلى توفر المستلزمات الطبية لمستشفى شبين الكوم الجامعية بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • داليا صليب: مشاركتنا فى المشروع تأتى فى إطار استكمال جهودها لدعم التنمية المجتمعية

• حسام عبد الغفار: المشروع يؤكد حرص أهل مصر على استكمال دورها

• هبة السويدي: المشروع تتويج لجهود مؤسسة أهل مصر لدعم خطة الدولة المصرية

قامت شركة مارس ريجلى بتوقيع بروتوكول بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية بهدف دعم القطاع الطبي، بتكلفة إجمالية تتعدى الـ500 ألف جنيه تنقسم إلى 70% لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفى شبين الكوم الجامعية لمدة 4 أشهر، و30% لتجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق.

يشمل البروتوكول توفير كافة مستلزمات الوقاية لمقدمى خدمات الرعاية الصحية والتى تشمل أقنعة للوجه وقفازات وبدل تعقيم، وعدد كبير من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير المستلزمات اللازمة لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق.

صرحت داليا صليب، المدير العام لشركة مارس ريجلى مصر قائلة: "أن مساهمة مارس ريجلى فى هذا المشروع تأتى فى إطار استكمال جهودها لدعم التنمية المجتمعية من خلال توفير احتياجات المستشفيات الجامعية من الاجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية المطلوبة لعملهم. حيث أن الشركة مؤمنة بدور القطاع الخاص فى دعم القطاع الصحى وقت الأزمات، ومن أهمها تقديم المساعدات الطبية والتعاون مع الكيانات المختلفة".

كما اضافت صليب: "على مدار 25 عام تبنت مارس ريجلى استراتيجية الاستثمار المسئول، التى تحرص دائماً على التاثير الإيجابى فى كافة المجتمعات التى تعمل بها، وتستهدف مارس من التعاون مع مؤسسة أهل مصر ضمان استمرارية الدعم للأطقم الطبية لحين انتهاء الأزمة، مما يؤدى لسهولة وصول الخدمات الصحية لأكبر عدد من المواطنين ويتيح حياة أفضل ويحقق التنمية الشاملة".

وقال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية: إن المشروع يؤكد حرص شركة مارس ومؤسسة أهل مصر للتنمية على استكمال دورهما فى توفير الأدوات اللازمة للأطقم الطبية لتسهيل مهمتها، ويأتى تأكيدا على دور المجتمع المدنى ومساندته للحكومة فى إدارتها الناجحة لازمة فيروس كورونا الذى يتطلب تكاتف الجميع، مشيدا بالدور الذى تقوم به اهل مصر على كافة المستويات منذ اليوم الأول لانتشار الفيروس. أكد أن هذه الجهود الجماعية والمكثفة ستساعدنا فى احتواء الأزمات وحماية شعوبنا من مخاطر الأمراض وفى الوقت نفسه تعزز النظم الصحية، مما يقربنا من بلوغ أهدافنا المتمثلة فى ضمان الصحة والسلامة لجميع الأشخاص فى كل مكان فى مصرنا الحبيبة.

ومن جانبها أكدت د. هبة السويدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية أن المشروع هو تتويج لجهود مؤسسة أهل مصر لدعم خطة الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت أن ما تقوم به مؤسسة أهل مصر هو واجب وطنى والتزام قومى ضمن خطة المشاركة المجتمعية التى تسعى المؤسسة لتطبيقها فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب انتشار الفيروس، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية والمسئولية الاجتماعية تستوجب على الجميع القيام بدورهم، كل على قدر ما يستطيع للمساهمة فى الوقاية والتوعية بمخاطر المرض وكيفية التعامل معه، وأشادت السويدى بشركة مارس واسهاماتها المتعددة.



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شركه مارس