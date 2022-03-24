شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر يشهد تذبذبا خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية تذبذبا مستمرا بين الصعود والهبوط، في قناة سعرية ثابتة بين 980 إلى 990 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وسجل الذهب وقت صياغة هذه السطور حوالي 990 جنيها وهو سعر قابل للتغير بصورة كبيرة خلال الساعات القادمة.

القاهرة - سامية سيد - سعر الذهب اليوم "رايح جاى" بين التعاملات الصباحية والمسائية

سعر الذهب اليوم الخميس

عيار 18 يسجل 848 جنيها

عيار 21 يسجل 990 جنيها

عيار 24 يسجل 1131 جنيها

الجنيه الذهب 7920 جنيها



سعر الذهب اليوم الخميس رايح جاى

أسعار الذهب المنشورة فى سياق هذا التقرير غير مضافة عليها سعر المصنعية، والتي تختلف من تاجر إلي آخر ومن شركة إلي أخري، وتصل المصنعية 7% من سعر الجرام.





سعر الذهب اليوم الخميس

أسعار الذهب قفزت باكثر من 180 جنيها للجرام وذلك مع ارتفاع الدولار في الأسواق، وهو ما جعل الأسعار تسجل قفزات كبيرة على مدار تعاملات الاثنين وحتى منتصف تعاملات الثلاثاء، ثم بدأ الذهب في رحلة هبوط بلغت 90 جنيها للجرام ثم عاود الذهب الصعود بحوالي 50 جنيها مرة أخري مساء الأربعاء ثم تراجعت قبل إغلاق السوق لتستقر الأوضاع عند 990 جنيها للجرام.