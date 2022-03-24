شكرا لقرائتكم خبر عن 153 مليار جنيه حصيلة شهادة الادخار 18% خلال 4 أيام من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة شهادة الادخار 18% خلال 4 أيام من طرحها فى بنكى "الأهلى" و"مصر" إلى نحو 153 مليار جنيه.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 102 مليار جنيه خلال 4 أيام من طرحها.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نسبة 85% من العملاء نفذوا الشراء عبر "الأهلى نت" و"الأهلى موبايل".

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن هناك زيادة فى حصيلة شركة الأهلى للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية.

من جانبه قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 51 مليار جنيه خلال 4 أيام من طرحها.

وأعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة " طلعت حرب" وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

ويتم حساب العائد 18% على مبلغ 100 ألف جنيه بفائدة تقدر بـ18 ألف جنيه سنويا، ويتم قسمة الرقم على 12 شهرا، ليصبح العائد الشهرى 1500 جنيه، تضاف على الحساب المرتبط بشهادة الادخار.