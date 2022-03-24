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البنك الأهلى: 102 مليار جنيه حصيلة طرح شهادة الإدخار 18% خلال 4 أيام

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القاهرة - سامية سيد - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 102 مليار جنيه خلال 4 أيام من طرحها.

 

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نسبة 85% من العملاء نفذوا الشراء عبر "الأهلى نت" و"الأهلى موبايل".

 

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن هناك زيادة فى حصيلة شركة الأهلى للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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