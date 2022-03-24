شكرا لقرائتكم خبر عن "صيانكو" تنجح فى تنفيذ أعمال استلامات الشبكات الخارجية بمشروع توصيل الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة صيانكو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2021 بحضور الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونواب رئيسى هيئة البترول وإيجاس وممثلى رأس المال والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح المهندس ياسر أبو العلا رئيس شركة صيانكو، أن المؤشرات المالية أظهرت تحقيق الشركة نتائجاً متميزة وغير مسبوقة، حيث بلغ إجمالى الإيرادات 8. 1 مليار جنيه وصافى الربح 82 مليون جنيه، وأدى ذلك إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية التراكمية من أعوام سابقة.



خلال الاجتماع

وقد جاءت هذه النتائج ترجمة لجهود جميع العاملين بشركة صيانكو وتنوع أنشطة الشركة المختلفة من صيانة الأجهزة المنزلية وأعمال المراجعة والمتابعة الدورية للأجهزة التى تعمل بالغاز الطبيعى والبوتاجاز، وكذلك أعمال الاستلامات للتركيبات الداخلية والخارجية ومشروعات الغاز الطبيعى، وقد نجحت الشركة لأول مرة فى تنفيذ أعمال استلامات الشبكات الخارجية والتوصيلات على عموم الجمهورية فى إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك بخلاف مشاركة شركة صيانكو فى أعمال مشروع إنشاء الصوب الزراعية باللاهون ضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتى الغذائى.