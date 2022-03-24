شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد الخميس 24-3-2022.. انخفاض الدولار أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، اليوم الخميس، مجموعة من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي المحلى والدولى، نستعرضها في السطور التالية..

البنك الأهلى: 80 مليار جنيه حصيلة شهادة الإدخار 18% خلال 3 أيام

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 80 مليار جنيه خلال 3 أيام من طرحها.

التخطيط: 6,2 مليار جنيه استثمارات موجهة لشمال سيناء بخطة عام 21/2022

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

«قمة مصر للأفضل» تحتفى بمؤشرات النجاح الاستثنائية تحت قيادة الرئيس السيسى 26 مارس

تحتفى "قمة مصر للأفضل" خلال قمتها السابعة، المُقرر انعقادها في 26 مارس الجاري، بالنجاحات الاستثنائية التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث رصدت مجلة "أموال الغد" - المجلة الاقتصادية الأولى في المجال الاقتصادي بالسوق المصرية المُنظمة لفعاليات القمة بالتعاون مع شركة إكسلانت للعلاقات العامة والحكومية - تحقيق الدولة المصرية نجاحات استثنائية على مدار نحو 8 سنوات اتسمت بالسياسات الرشيدة والخطط التنموية وأسلوب الإدارة الحديثة من القيادة السياسية والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذه النجاحات التى لاقت إشادة من مختلف المؤسسات العالمية.

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى إلى 201.8 مليون شهادة

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 201.802 مليون شهادة، بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 482.945 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 369.358 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.676 مليون شهادة.

سعر الدولار ينخفض أمام الجنيه لليوم الثانى على التوالي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى لليوم الثاني على التوالي بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس 24-3-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 18.29 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 18.39 جنيه، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.43 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 18.53 جنيه، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.