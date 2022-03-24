شكرا لقرائتكم خبر عن «stc فورمولا 1» أنهى استعداده للإنطلاق بتقنيات الجيل الخامس 5G والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جهزت مجموعة stc امكانياتها التقنية المتطورة، استعدادا لسباق جائزة السعودية الكبرى «stc للفورمولا 1»، والذي تستضيفه مدينة جدة للسنة الثانية على التوالي في الفترة، من 25 إلى 27 مارس الجاري.

وجهزت stc حلبة الفورمولا1 والفعاليات المصاحبة بمجموعة من أحدث التجهيزات التقنية والتي تضمنت خدمات رقمية وتغطية كاملة لموقع الحدث بدوائر الإنترنت عالية السرعة بسعة بلغت 29 جيجابيت لكل ثانية وتوفر16 برج اتصال ثابت ومتحرك بتقنية الجيل الخامس 5G، لتمكن كافة مواقع فعاليات السباق والمتسابقين والحضورللاستمتاع بتجربة رقمية ثرية.

وزودت stc حلبة سباق الفورمولا1 بأفضل شبكة للجيل الخامس 5G من حيث السرعة وسعة البيانات ومدى التغطية بنسبة 100% ويأتي هذا الدعم ضمن شراكة stc الاستراتيجية مع جائزة السعودية الكبرى «stc للفورمولا 1» كداعم للمبادرات الملهمة والفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة في جميع المجالات، وفي مقدمتها المجال الرياضي الذييحظى باهتمام ومتابعة شريحة كبيرة ومهمة محلياً وخارجياً.

وحققت stc نجاحاً ملفتاً في سباق جائزة السعودية الكبرى «stc للفورمولا 1» نسخته الأولى، مما ساهم في توسيع مشاركة المجموعة لهذه النسخةودعم السباقبتوفير أحدث حلول الاتصالات وتقنية المعلومات وتمكين جميع الحضور والمتسابقين من الاستمتاع بتجربة تقنية رقمية متطورة، وذلك استمراراً لاستراتيجية المجموعة الهادفة لدعم المبادرات والفعاليات الملهمة التي تستضيفها المملكة في جميع المجالات ومنها هذا السباق العالمي المهم، عبر تسخيرإمكانياتها البشرية والفنية بأحدث التقنيات المستخدمة، تأكيداً على تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة والإسهام في إنجاح الحدث وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة.