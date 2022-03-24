بنوم بنه بوست: إندونيسيا تسعى لجذب كبار المستثمرين السعوديين

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الدمام - شريف احمد - * التعاون في قطاع الاستثمار بين المملكة وإندونيسيا وثيق للغاية، حيث سيشارك عدد من الشركات السعودية في تطوير البنية التحتية للعاصمة الجديدة

قالت صحيفة «بنوم بنه بوست» إن الحكومة الإندونيسية تسعى جاهدة للعثور على مستثمرين جدد لمشروع العاصمة الجديدة، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، بعد خروج مجموعة «سوفت بنك» اليابانية.

وصرح الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار، لوهوت بانجيتان، بأن الحكومة تتجه إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالتحديد لسد فجوة التمويل. وأضاف: «نأمل أن تأتي الاستثمارات السعودية والإماراتية إلى هنا».

وسيكلف بناء البنية التحتية الأساسية للعاصمة الإندونيسية الجديدة ما يقدر بنحو 466 تريليون روبية (32.6 مليار دولار). وتخطط الحكومة لدفع خُمس هذه الفاتورة من ميزانية الدولة، مما يترك أربعة الأخماس الباقية معتمدين على الاستثمارات الخاصة.

واستطردت الصحيفة: «الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو فتح أواصر التعاون مع المملكة والإمارات من خلال عدة زيارات دبلوماسية، بدءًا من زيارة لكلا البلدين في سبتمبر 2015.

وأكدت سفارة المملكة في جاكرتا، في 21 من مارس الجاري، أن وزارتي الاستثمار في البلدين تجريان محادثات بشأن الأمر، وأن وفدا من إندونيسيا سيزور المملكة في المستقبل القريب لإجراء مزيد من المحادثات.

وقالت السفارة في بيان: التعاون في قطاع الاستثمار بين المملكة وإندونيسيا وثيق للغاية، حيث سيشارك عدد من الشركات السعودية في تطوير البنية التحتية للعاصمة الجديدة.