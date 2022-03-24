شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة التضخم تدفع الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع إذ زادت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بسبب مخاوف من ارتفاع حاد في التضخم والغموض حول الحرب في أوكرانيا.

وبحلول الساعة 1423 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1958.75 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 14 مارس. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1954.80 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "لا تزال الضغوط التضخمية البالغة القوة الداعم الأساسي الذي يحرك سعر الذهب. لكن هناك عوامل أخرى مساعدة، والأكثر وضوحا بينها الحرب في أوكرانيا".

وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأمريكي تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس ومنذ ذلك الحين يدعم أبرز صناع السياسات في البنك المزيد من التشديد في السياسة النقدية هذا العام لمكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.