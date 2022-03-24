شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج للجلسة الثانية على التوالى.. والأسهم السعودية ترتفع بنسبة 0.03% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تصدر المؤشر العام لبورصة الكويت، بنسبة 1.02% رابحًا 81.17 نقطة ليغلق عند مستوى 8042.64 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.54% رابحًا 18.28 نقطة ليغلق عند مستوى 3379.48 نقطة، يليه المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.37% رابحًا 7.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2032.82 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.03% رابحًا 4.21 نقطة ليغلق عند مستوى 12948.37 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.68% خاسرًا 410.29 نقطة ليغلق عند مستوى 24067.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 171.1 مليون سهم بقيمة 8 مليارات ريال.

وصعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.73%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.71%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.57%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.46%، 0.44%، على التوالي، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.34%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والطاقة بنسبة 0.21%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.16%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.04%، ثم قطاعي البنوك وإنتاج الأغذية بنسبة 0.3%.

وقفز 105 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "دار المعدات" بنسبة 9.93%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 7.88%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 6.31%، وتراجع 85 سهمًا على رأسها سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 3.26%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 2.97%، ثم سهم "التعاونية" بنسبة 2.78%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 424.1 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيوارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.54% رابحًا 18.28 نقطة ليغلق عند مستوى 3379.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 144 مليون سهم محققة ما قيمته 293.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4632 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 4.36%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.92%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.87%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.84%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.28%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.19%، 0.15%، على التوالي.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 10.25%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 7.66%، فيما تراجع 11 سهمًا على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.36%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.53%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.9 مليون ورقة بقيمة 124.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.92%.





بورصة أبو ظبيوقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.205% رابحًا 19.92 نقطة ليغلق عند مستوى 9743.47 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.775 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 213.3 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 8658 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.68%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.6%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 12.9%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 7.79%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 4.94%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 7.35%، ثم سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 5.71%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين" بنسبة 4.7%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 315.7 مليون درهم.





بورصة البحرينوزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.37% رابحًا 7.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2032.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 835.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 41.07% مدفوعًا بارتفاع أسهم البنك الأهلي المتحد، مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.49%، 0.62%، 0.29%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 18.38% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%، وهبط سهمي إنوفست، بنك السلام بنسبة 4.37%، 4.25%، على التوالي.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.02% رابحًا 81.17 نقطة ليغلق عند مستوى 8042.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.19% رابحًا 104.90 نقطة ليغلق عند مستوى 8926.14 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.43% رابحًا 26.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6222.73 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% رابحًا 24.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6521.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 234 مليون سهم بقيمة 72 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.25%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.98%، ثم قطاعي المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.58%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.44%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.74%.