شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى إلى 201.8 مليون شهادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 201.802 مليون شهادة، بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 482.945 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 369.358 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.676 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 123.589 مليون شهادة، حديد عز عند 78.568 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.



شهادات الإيداع الدولية

شهادات الإيداع الدولية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للمرة الأولى بعد صعود دام 6 جلسات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 776 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.017 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 356.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.1 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.12%، والعرب على 8.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.76%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 180.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 84.9 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 35.4 مليون جنيه، 53.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 11709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14198 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4621 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1995 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3022 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 4701 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1149 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.