شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الإضاءة غير الضرورية بالمناطق الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة السياحة والآثار، يوم السبت المقبل دول العالم في الحدث العالمي السنوي "ساعة الأرض" عن طريق إطفاء الإضاءة غير الضرورية وذلك للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن مشاركة الوزارة في مثل هذا الحدث تأتي إيمانا منها بتضافر كافة الجهود الوطنية لمشاركة دول العالم في تسليط الضوء على مثل هذه الظواهر المهمة والتوعية بمخاطرها وتقليل الانبعاثات الحرارية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وسيتم، يوم السبت القادم، إطفاء الإضاءة الخارجية لكل من قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وقلعة قايتباي بالإسكندرية ومنطقة المسلة الناقصة بأسوان ومعبد الدير البحري بالأقصر، وذلك لمدة ساعة واحدة، بدءا من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساء.