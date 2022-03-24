شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس في مصر.. عيار 18 يسجل 848 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يسجل انخفاضا ثابتاننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الخميس في السوق المصري، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 990 جنيها ويتحرك السعر بين 980 إلي 990 جنيها صعودا وهبوطا بسبب الأسعار العالمية للمعدن الأصفر

سعر الذهب اليوم الخميس

عيار 18 يسجل 848 جنيها

عيار 21 يسجل 990 جنيها

عيار 24 يسجل 1131 جنيها

الجنيه الذهب 7920 جنيها



الذهب

وكان سعر الذهب قفزت باكثر من 180 جنيها للجرام وذلك مع ارتفاع الدولار في الأسواق، وهو ما جعل الأسعار تسجل قفزات كبيرة على مدار تعاملات الاثنين وحتى منتصف تعاملات الثلاثاء، ثم بدأ الذهب في رحلة هبوط بلغت 90 جنيها للجرام ثم عاود الذهب الصعود بحوالي 50 جنيها مرة أخري مساء الأربعاء ثم تراجعت قبل إغلاق السوق لتستقر الأوضاع عند 990 جنيها للجرام.

أسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضافة عليها سعر المصنعية والتي تختلف من تاجر إلي آخر ومن شركة إلي أخري، وتصل المصنعية 7% من سعر الجرام.