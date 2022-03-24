شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تبدأ التشغيل التجارى للوحدة الثانية بمحطة "براكة" للطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، وهي المقاول الرئيسي لمشروع محطة "براكة" للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) اليوم /الخميس/ بدء التشغيل التجاري للوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي.

وقالت شركة "كيبكو"- وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - إن التشغيل التجاري للوحدة الأولى لمحطة براكة قد بدأ في شهر أبريل من العام الماضي وهي المحطة التي شاركت في إنشائها مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية.

وتتولى شركة "كيبكو"، بصفتها المقاول الرئيسي، المسؤولية الرئيسية في تنفيذ أعمال مشروع محطة براكة الذي يعد أول مشروع لمحطات الطاقة النووية تفوز به كوريا الجنوبية بالخارج، كما تشارك "كيبكو" في المشروع بالاشتراك مع مؤسسة "ENEC"، من خلال الاستثمارات كشريك تشغيلي طويل الأجل .

وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن الوحدة الثانية ستضيف 1,400 ميجاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصل مجموع ما تنتجه الوحدتان الأولى والثانية في براكة إلى 2,800 ميجاواط، مما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم جهود الدولة الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة.

يذكر أن مشروع محطة براكة للطاقة النووية السلمية يهدف إلى بناء 4 مفاعلات نووية من طراز "APR1400" المتقدم الذي تم تطويره بتقنيات كورية جنوبية (تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 5,600 ميغاوات) في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وكان الكونسورتيوم الذي تقوده شركة "كيبكو" قد فاز بمشروع محطة براكة في ديسمبر 2009، وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطة في يوليو 2012.

وعند تشغيل جميع الوحدات الأربع في محطة براكة، من المتوقع أن توفر المحطة نحو 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية. وعلى الجانب البيئي، ستحد الوحدات الأربع ما مجموعه 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الإمارات كل عام.