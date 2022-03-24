شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع سفير الصين سبل التعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع لياو ليكيانج سفير جمهورية الصين فى مصر؛ حيث تناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة المتعلقة بمجالات بناء القدرات الرقمية، والذكاء الاصطناعى لتوفير حلول تكنولوجية للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى.

وخلال اللقاء؛ أشاد الدكتور عمرو طلعت بعمق العلاقات المصرية الصينية وتنوع مجالاتها؛ معربا عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات ذات الاهتمام المشترك؛ موضحا أنه سيتم الاحتفال فى العام المقبل بمرور 70 عاما على العلاقات المصرية الصينية؛ حيث من المقرر إصدار طابع مشترك تخليدا لهذه المناسبة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى التعاون المصرى الصينى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى شهد تطورا خلال الفترة الأخيرة فى ضوء زيارة السيد الوزير للصين فى عام 2019 حيث تم عقد لقاءات وإبرام اتفاقيات مع عدد من الشركات الصينية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمى وتوطين صناعة الذكاء الاصطناعى؛ مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإنشاء مركز الابتكار التطبيقى الذى يقوم بعدد من البحوث التطبيقية فى مجالات عديدة منها؛ تشخيص الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعى، ومعالجة اللغات الطبيعية والترجمة خاصة اللغة العامية المصرية.

ومن جانبه؛ أشاد السفير بالشراكة الصينية المصرية التى تشهد أقوى مراحلها على مستوى القيادة السياسية والعديد من القطاعات؛ مشيرا إلى الزيارة الرئاسية الأخيرة الى الصين فى إطار استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية حيث تواصل الرئيسان بشأن توافقات لتعميق العلاقات والتى من الممكن ترجمتها من خلال العديد من المجالات وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى ضوء مبادرة حياة كريمة ورؤية مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن العلاقات المشتركة تعد نموذجا يحتذى به للعلاقات فيما بين الصين والدول الافريقية والعربية.

كما رحب السفير بالتعاون القائم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدا بمجهودات القطاع بقيادة الوزير؛ لافتا إلى وجود العديد من الشركات الصينية العاملة فى مصر، بالإضافة إلى التعاون الفاعل على مدار 20 عاما فى مجالات متنوعة منها رفع الكفاءات، والتحول الرقمى فى الحكومة، والكهرباء الذكية.

هذا وقد شهد اللقاء بحث التعاون بين البلدين فى مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، والبحوث والتطوير.

ووجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة لنظيره الصينى من خلال السفير لزيارة مصر، كما رحب بزيارة الصين فى ضوء الدعوة الموجهة من السيد سفير جمهورية الصين بالقاهرة.