شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة: القارة الأفريقية الأقل فى الانبعاثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذى يقام بمقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى باريس خلال اليومين 23 و24 مارس الحالي، إلقاء كلمات لكل من دكتور فاتح بيرول الرئيس التنفيذى للوكالة والسفيرة أمانى أبوزيد مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقى وجينفير جرانهولم وزير الطاقة الأمريكية. ورحب بيرول بالمشاركين فى مؤتمر الوكالة، وأكد أن الوكالة تأخذ الموضوع الخاص بالمناخ والتحول الطاقى على محمل الجد، حيث إن الوضع بالنسبة لأفريقيا قد اختلف عما كان عليه، فخلال العقدين القادمين، سيتضاعف عدد سكان أفريقيا بأكثر من عدد سكان أوروبا اليوم، وهذا يلقى بظلاله على الطاقة، فهم سيحتاجون لزيادة مستوى المعيشة والتطور والمدنية، بالإضافة للطاقة التى ستكون فى غاية الأهمية، وهناك موارد كبيرة فى القارة منها الطاقة الشمسية، ولكن الأرقام محزنة للغاية، فإجمالى الطاقة الشمسية المنتجة جنوب الصحراء الأفريقية بالكامل يساوى ثلث الطاقة الشمسية المنتجة فى بريطانيا، والاستثمارات التى يجرى إنفاقها لتحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية فى القارة قليلة جداً.

وأضاف أنه عند التحدث عن التغير المناخى فإن التلوث يصيب الجميع ولكن المشكلة تكمن فى الانبعاثات، ومساهمة أفريقيا فى الانبعاثات فقط أقل من 2% ولكن تأثير التغير المناخى للأسف كبير على الشعوب الأفريقية، وأوضح أنه كان فى مصر منذ عدة أسابيع مع مفوض الطاقة الأفريقية، وتم التوافق على أن يكون موضوع الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة فى أفريقيا موضوعاً رئيسياً فى القمة العالمية للمناخ التى تستضيفها مصر، وأشار لانضمام مصر للوكالة وأنه على ثقة انها ستعمل بجدارة مع مفوضية الطاقة الأفريقية على ذلك، مؤكداً أن أفريقيا فى أولوية اهتمامات الوكالة.