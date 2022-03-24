شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط مع اتجاه واشنطن لسحب المزيد من المخزونات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الخميس في الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إمكانية سحب المزيد من مخزوناتها النفطية بشكل منسق للمساعدة في تهدئة أسواق الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحلول الساعة 1403 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.99 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 119.61 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.10 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 112.82 دولار للبرميل.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم في مؤتمر صحفي بمقر وكالة الطاقة الدولية في باريس "فيما يتعلق بمخزونات الطوارئ، هناك مناقشات جارية وكل هذه الأدوات مطروحة بالتأكيد على الطاولة".

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة إن الدول الأعضاء تقف صفا واحدا في السعي للحد بشكل جذري من واردات النفط والغاز الروسية.