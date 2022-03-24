شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وول ستريت بدعم أسهم التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعمت أسهم التكنولوجيا مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، فيما يتابع المستثمرون عن كثب اجتماع قادة دول غربية مع دخول الأزمة الأوكرانية شهرها الثاني.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 48.31 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 34406.81 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 13.74 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 4469.98 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 78.72 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 14001.32 نقطة.