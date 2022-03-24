اللحوم تبدأ من 85 جنيها.. والتخفيضات تصل لـ25%.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة

الشارقة - اميمة ياسر - شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، افتتاح المعرض الرئيسي لـ "أهلا رمضان "، الذي يستمر خلال الفترة من 24 مارس وحتى 31 مارس الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بحضور عدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء جولته بأرجاء المعرض بتأكيد حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير مختلف السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التي تتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، ولاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى تكليف السيد الرئيس بالتنسيق بين مختلف الوزارات والقوات المسلحة والجهات المعنية لتوزيع "كراتين رمضان" التي تشتمل على مختلف المواد التموينية، وهو ما عملت الحكومة على تنفيذه على الفور من خلال التنسيق مع تلك الجهات، كما عملت الحكومة على التبكير بموعد تنظيم سلسلة معارض " أهلا رمضان" بجميع محافظات الجمهورية، وهناك سيارات متنقلة بدأت تجوب القرى المصرية، لتوفير كل ما يحتاجه المواطن من سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الحكومة تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، بتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك لطمأنة المواطنين على توافر مختلف السلع والمنتجات الغذائية في كل رقعة على مستوى الجمهورية.

وخلال تفقده لصالات العرض وتفقد المنتجات والسلع بمختلف أرجاء معرض " أهلا رمضان"، أدار رئيس الوزراء حوارا مع عدد من ممثلي الجهات والشركات العارضة، واطمأن على وجود تخفيضات وعروض وأسعار مميزة تلبي مختلف احتياجات المواطنين، كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على محتويات " كراتين رمضان"، واطمأن أنها تشمل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة القاهرة يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتي ‏التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وسلسلة " أمان" التابعة لوزارة الداخلية، كما يشارك عدد كبير من الشركات المنتجة والسلاسل التجارية بأسعار تلائم مختلف شرائح المواطنين.

كما أوضح وزير التموين أن المعرض يوفر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين ٢٠ و ‏‏٢٥%‏ عن مثيلاتها في الأسواق المحلية، وتشمل السلع الأساسية؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، ويوفر المعرض في الوقت نفسه العديد من السلع والأجهزة المعمرة بأسعار مناسبة، مؤكدا أننا نسعى إلى تقديم منتجات وسلع ممتازة بجودة عالية للمواطن المصري.

وأكد المصيلحي، أن أسعار السلع المعروضة هى نفس الأسعار ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى مثل هذه العروض والأسعار، إلا من خلال تعاون كافة جهود الدولة، سواء الحكومة أو اتحاد الغرف التجارية، أو اتحاد الصناعات، أو كافة الشركات العاملة فى قطاع المواد الغذائية التابعة للقطاع الخاص.

وأضاف الوزير، أنه تم طرح كيلو الأرز فى معرض أهلا رمضان بأسعار تتراوح من 9 من 11 جنيها، والسكر بأسعار تتراوح من 9.5 إلى 11 جنيها، كما تم التوافق مع كافة المصنعين خاصة كبار الشركات على طرح لتر الزيت الخليط بسعر 24 جنيها، بدلا من 25 جنيها للزيت التمويني، وكذلك طرح عبوة الزيت زنة 800 ملي بسعر 18 جنيها بدلا من 21 جنيها، كما يتم طرح أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 85 جنيها، واللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيها، وأن الأمر ليس فقط فى السلع الأساسية فقط، بل قام جهاز الخدمة الوطنية بطرح أسعار اللحوم البلدية بأسعار تتراوح من 120 إلى 130 جنيها بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر مقام على مساحة تبلغ ١٢ ألف متر، وتشارك به ١٦٥ شركة، ويضم ٤ صالات عرض كبيرة لعرض السلع ومختلف المنتجات الغذائية، ويستقبل المعرض المواطنين بدء من الساعة ١١ صباحاً وحتى ١٠ مساءً.