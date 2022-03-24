شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للمرة الأول بعد صعود دام 6 جلسات، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 776 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.017 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 11709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14198 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4621 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1995 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3022 نقطة.