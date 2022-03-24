شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 120.72 دولار لبرنت و113.54 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس ،120.72 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى113.54 دولار للبرميل.

وتباينت ردود فعل الدول الأوروبية على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تحويل الدفع لقاء الغاز والنفط الروسي إلى الروبل الروسي.

ألمانيا: قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن "الحكومة الفيدرالية ستناقش هذا الأمر مع الشركاء الأوروبيين"، وأضاف أن القرار "يظهر مرة أخرى أن روسيا ليست شريكا مستقرا"، حسب ما نقلت وكالة "DPA".

إيطاليا: صرح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإيطالي فرانشيسكو جافازي: "برأيي، يجب الدفع باليورو، لأن الدفع بالروبل يعني التحايل على العقوبات، لذلك أعتقد أننا سنواصل الدفع باليورو". وفي الوقت ذاته، أكد أن الحكومة الإيطالية لم تتخذ أي قرار حتى الآن.

بلغاريا: من ناحيته، أكد رئيس وزارة الطاقة البلغارية ألكسندر نيكولوف أن قرار روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل لا يهدد العقد الحالي مع بلغاريا. مولدوفا: قال فاديم تشيبان رئيس شركة "مولدوف غاز" إنه اعتبارا من الأول من مايو، تستطيع الشرطة دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل أو اليورو فقط، ولا ينبغي أن تنشأ أي مشاكل.

هولندا: وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن مقاطعة النفط الروسي يمكن أن تحدث "بسرعة كبيرة"، ومع ذلك "لن يكون لها تأثير كبير".وأوضح روته، في نقاش برلماني حول قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي ستنطلق اليوم الخميس، أن التوصل إلى إجراءات عقابية جديدة أصبح أكثر تعقيدا.

وأضاف أن الحكومة الهولندية ليس لديها "أي محظورات" عندما يتعلق الأمر بالعقوبات، لكن مقاطعة الغاز الروسي غير ممكنة في الوقت الحالي لأن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتمد بشكل كبير على روسيا. وأكد روته أنه يجب أولا العثور على موردين للغاز في مكان آخر حتى يصبح الاتحاد الأوروبي بسرعة أقل اعتمادا على الغاز الروسي، بحسب صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية.

وقال روته إن حظر واردات النفط أمر صعب بالنسبة لأوروبا الشرقية لأن مصافيها تعتمد على النفط الروسي، مضيفا أن مقاطعة النفط "لن ينتج عنها الكثير" لأنه يمكن للروس تخزين النفط بسهولة في مكان آخر، على سبيل المثال، في الهند.