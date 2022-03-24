شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الطاقة الأمريكية:ندعم جهود الحكومات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم ، خلال افتتاحية مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة والذي يقام بمقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى باريس خلال اليومين 23و24مارس الحالى ،على دعم بلادها لجهود التحول الطاقى .

وأشارت وزيرة الطاقة الأمريكية، إلى أن عدداً من الحكومات الأفريقية حققت تقدماً فى هذا المجال خلال العقدين الماضيين ، لكن خلال القرن القادم سيزداد عدد سكان القارة بشكل رهيب وبالتالى سيتضاعف الطلب على الطاقة ولا يجب أن يؤثر هذا النمو على المناخ والأهداف الخاصة بالانبعاثات الكربونية ، حيث أنه بالاستثمارات الموجهة والدعم المنشود ستتمكن الحكومات الأفريقية من تشييد بنية تحتية لازمة لتوفير طاقة بسعر معقول لهذا العدد المتنامى من السكان ، وأعادت التأكيد على دعم وزارة الطاقة الأمريكية للجهود الأفريقية والمبادرات من الدعم الفنى والاستشارى ، حيث أن هناك فرصاً كبيرة متاحة تحتاج للعمل سوياً ومساندة بعضنا البعض والبدء فى التحول من الأفكار إلى أفعال.