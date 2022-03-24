شكرا لقرائتكم خبر عن "الأراضي البيضاء": إصدار رسوم الدورة السادسة لحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر برنامج "الأراضي البيضاء" رسومه للدورة السادسة في المرحلة الأولى لحاضرة الدمام لعام 1443 - 1444هــ، داعياً ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وشدد البرنامج على أهمية السداد خلال الفترة المحددة، تجنباً لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، حيث يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع idlelands.housing.gov.sa.

وكان البرنامج أعلن عن فوترة الدورة السادسة لمدينتي الرياض وجدة الشهر الماضي، كما تم تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى في أكثر من 140 حياً في مدينة الرياض بحسب الخريطة والنطاق المعتمد في منتصف ديسمبر 2021، حيث تبقى على انتهاء مهلة التسجيل النظامية 84 يوماً.

وكانت لائحة رسوم الأراضي البيضاء شهدت تعديلات لتتضمن ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد، والمرحلة الثالثة الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

كما تضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، بالإضافة إلى صدور أمر سامٍ كريم في أغسطس 2020 يقضي باعتبار فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقود وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة.