شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف اجتماع لجنة الجمارك المصرية والأردنية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ لحظات صباح اليوم الخميس الموافق 24 من مارس 2022 بمقر وحدة الإجتماعات بمصلحة الجمارك بالقاهرة أعمال إجتماع لجنة الجمارك المصرية والأرنية المشتركة، وذلك بحضور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية واللواء جلال سالم القضاة مدير عام الجمارك الأردنية، وذلك لمتابعة نتائج إجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة .

ومن المقرر خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات منها التأكيد على مخرجات اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة للنقل البري التي انعقدت في القاهرة بتاريخ ۲۹-۳۰ ديسمبر ۲۰۲۱ بما يخص موضوع السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى الأراضي المصرية دون الحصول على دفتر المرور الدولي وإلغاء الغرامات على الشاحنات الأردنية بسبب التأخير في دخول ميناء نويبع بالرغم من انتظارها خارج الميناء لعدة أيام .

كما سيتم مناقشة كيفية تسهیل عبور الصادرات الأردنية المارة من الأراضي المصرية إلى الدول المجاورة وما يستجد من أعمال .