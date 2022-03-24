شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" ينتهى من تقييم المتقدمين لشغل وظائف بوزارة الصحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من تقييم المتقدمين لشغل عدد 20 وظيفة أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بوزارة الصحة والسكان، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وقال الشيخ إن الجهاز كان قد قام بنشر الإعلان في المسابقة المركزية يوم 31 يناير الماضي على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، وتم فتح باب التقديم أون لاين على موقع البوابة أيضا في الفترة من 6 فبراير حتى 2 مارس الجاري، وبلغ عدد المتقدمين 874 متقدما، توافرت الشروط المطلوبة في 760 متقدما.

وأضاف رئيس الجهاز أن المتقدمين خضعوا للتقييم للامتحان الذي شمل عدة محاور، تتعلق بالجدارات والقدرات، وقياس مهارات استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية،والتحول الرقمي،والمعارف العامة، إلى جانب قياس التميز في التخصص المطلوب.

وأوضح أن الجهاز ينفذ أعمال التقييم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدء من تقديم الطلب وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف، وذلك اعمالا لما نص عليه الدستور وقانون الخدمة المدنية الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

من الجدير بالذكر أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات، استناداً لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.