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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 24-3-2022، مقارنة بتداولات أمس، حيث سجل 1 روبل روسى نحو 0.19 جنيه مصرى، مقابل سعره أمس كان بـ0.18 جنيه مصرى، بينما سجل 1 جنيه مصري نحو 5.27 روبل الروسي.
وحسب موقع سكاى نيوز، أصدر بوتين تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء "لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع".
2022-03-16 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.
2022-03-17 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.
2022-03-18 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.
2022-03-19 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.
2022-03-20 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.
2022-03-21 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.17 جنيه مصري.
2022-03-22 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.18 جنيه مصري.
2022-03-23 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.18 جنيه مصري.