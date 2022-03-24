شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 24-3-2022، مقارنة بتداولات أمس، حيث سجل 1 روبل روسى نحو 0.19 جنيه مصرى، مقابل سعره أمس كان بـ0.18 جنيه مصرى، بينما سجل 1 جنيه مصري نحو 5.27 روبل الروسي.

وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إن موسكو قررت بيع الغاز والنفط لأوروبا بالروبل الروسى .

وحسب موقع سكاى نيوز، أصدر بوتين تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء "لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع".

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى: 2022-03-16 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-17 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-18 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-19 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-20 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-21 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.17 جنيه مصري.

2022-03-22 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.18 جنيه مصري.

2022-03-23 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.18 جنيه مصري.