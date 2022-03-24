شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 24-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 24-3-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 20.05 جنيه للشراء، و20.24 للبيع، مقابل سعره بتعاملات أمس كان بـ20.25 جنيه للشراء، و20.46 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 20.29 جنيه للشراء، و20.48 للبيع.

وفى سياق متصل، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 18.29 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 18.39 جنيه، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.43 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 18.53 جنيه، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى20.05 جنيه للشراء.

20.24 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر20.05 جنيه للشراء.

20.24 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية20 جنيه للشراء.

20.21 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة20.10 جنيه للشراء.

20.28 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib20.03 جنيه للشراء.

20.20 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى20.10 جنيه للشراء.

20.28 جنيه للبيع.