شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر: 40 مليار جنيه حصيلة شهادة الإدخار 18% خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 40 مليار جنيه خلال 3 أيام من طرحها.

وأعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة " طلعت حرب" وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).