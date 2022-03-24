شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف السعودية» تجري دراسة لتحليل واقع قطاع الترفيه بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية الترفيه مع إحدى بيوت الخبرة عقداً لدراسة وتحليل قطاع الترفيه والتسلية بالمملكة، بهدف تعزيز جهود قطاع الترفيه، ودعم القرارات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع، وبناء قاعدة معلومات عنه.

وتسعى اللجنة من خلال الدراسة لتحليل وتقييم واقع القطاع، إضافة لحصر التحديات والمعوقات، والعمل على تحسين القطاع وتطويره، وتقديم مبادرات وحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتحقيق المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أوضحت اللجنة الوطنية للترفيه، أن «رؤية المملكة 2030» تعمل على تشجيع القطاع الخاص لتقديم مساهماته في قطاع الترفيه، ومن المنتظر أن تصل مساهمة قطاع الترفيه مع الجهات التي ترتبط به بحلول 2030م إلى 4.2 % من الناتج المحلي، وإفراز 450 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وتشير اللجنة إلى أن قطاع الترفيه يعد من أهم التحولات التي يعيشها المجتمع السعودي، مع تسارع النمو الذي يشهده القطاع وحالة الزخم التي تعيشها المملكة في موسم الرياض، وفعالياته المتنوعة، وزيادة الحركة السياحية، واستقطاب الكوادر الشابة السعودية للعمل بهذا القطاع، حيث يصل تعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة في موسم الرياض ما يقارب 50 ألف وظيفة متنوعة، مؤكدة على أن هناك نقلة نوعية في ثقافة الترفيه بالمملكة وحركة الإقبال الشعبي والمجتمعي عليها، مما يدفع نحو زيادة إنفاق الأسرة على الترفيه من 2.9 % إلى 6 %، ومن ثم تنتعش حركة السوق بقيمة 30 مليار ريال .