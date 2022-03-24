شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل فائضا تجاريا خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة التجارة التايلندية تحقيق تايلند فائضا تجاريا خلال شباط/فبراير الماضي مع زيادة الصادرات بأكثر من التوقعات على خلفية الطلب العالمي القوي على السلع والمنتجات الصناعية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت الوزارة أن الفائض التجاري بلغ خلال الشهر الماضي 3ر123 مليون دولار في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم تشير إلى تسجيل عجز قدره 405ر1 مليار دولار.

وزادت صادرات تايلاند خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر16% سنويا إلى 5ر23 مليار دولار في حين كان متوسط التوقعات يشير إلى نموها بمعدل 40ر10% فقط.

وزادت الواردات التايلندية بنسبة 8ر16% سنويا إلى 4ر23 مليار دولار في حين كان متوسط التوقعات 19%.

وقال وزير التجارة التايلندي جورين لاكساناويست في إيجاز صحفي إن الصادرات خلال شباط/فبراير الماضي زادت بفضل نمو الإنتاج العالمي وتراجع أسعار الشحن البحري وانخفاض حدة نقص حاويات النقل البحري.