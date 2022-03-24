شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: 80 مليار جنيه حصيلة شهادة الإدخار 18% خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 80 مليار جنيه خلال 3 أيام من طرحها.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نسبة 85% من العملاء نفذوا الشراء عبر "الأهلى نت" و"الأهلى موبايل".

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن هناك زيادة فى حصيلة شركة الأهلى للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية.