شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب عيار 21 فى مصر اليوم.. 990 جنيها بدون مصنعيه والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم
عيار 18 يسجل 848 جنيها
عيار 21 يسجل 990 جنيها
عيار 24 يسجل 1131 جنيها
الجنيه الذهب 7920 جنيها
كانت مصادر في سوق الذهب أكدت أن ارتفاع الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية تسبب في عمليات بيع كبيرة من قبل حائزي المعدن الأصفر للاستفادة من الفروق السعرية، وهو ما تسبب في زيادة المعروض من الذهب في السوق.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن صدمة الدولار التي أثرت على الأسواق تلاشت وهذا سبب أيضا في حدوث بعض التراجع في سعر الذهب، كما أن البورصة العالمية شهدت تراجعا بحوالي 10 دولار وهذا ساهم أيضا في هبوط أسعار الذهب الآن في مصر.
وكانت أسعار الذهب قفزت باكثر من 180 جنيها للجرام وذلك مع ارتفاع الدولار في الأسواق، وهو ما جعل الأسعار تسجل قفزات كبيرة على مدار تعاملات الاثنين وحتى منتصف تعاملات الثلاثاء، ثم بدأ الذهب في رحلة هبوط بلغت 90 جنيها للجرام ثم عاود الذهب الصعود بحوالي 50 جنيها مرة أخري مساء الأربعاء ثم تراجعت قبل إغلاق السوق لتستقر الأوضاع عند 990 جنيها للجرام.