شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب عيار 21 فى مصر اليوم.. 990 جنيها بدون مصنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر جرام الذهب الآن في الصاغة بعد تغيرات عدة أمس واضطرابات في سعر المعدن بجلسات التداول مساء ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة 990 جنيها للجرام، وقت صياغة هذه السطور، وهذا السعر دائم التغير في الأسواق على مدار ساعات التداول.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 848 جنيها

عيار 21 يسجل 990 جنيها

عيار 24 يسجل 1131 جنيها

الجنيه الذهب 7920 جنيها

كانت مصادر في سوق الذهب أكدت أن ارتفاع الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية تسبب في عمليات بيع كبيرة من قبل حائزي المعدن الأصفر للاستفادة من الفروق السعرية، وهو ما تسبب في زيادة المعروض من الذهب في السوق.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن صدمة الدولار التي أثرت على الأسواق تلاشت وهذا سبب أيضا في حدوث بعض التراجع في سعر الذهب، كما أن البورصة العالمية شهدت تراجعا بحوالي 10 دولار وهذا ساهم أيضا في هبوط أسعار الذهب الآن في مصر.

وكانت أسعار الذهب قفزت باكثر من 180 جنيها للجرام وذلك مع ارتفاع الدولار في الأسواق، وهو ما جعل الأسعار تسجل قفزات كبيرة على مدار تعاملات الاثنين وحتى منتصف تعاملات الثلاثاء، ثم بدأ الذهب في رحلة هبوط بلغت 90 جنيها للجرام ثم عاود الذهب الصعود بحوالي 50 جنيها مرة أخري مساء الأربعاء ثم تراجعت قبل إغلاق السوق لتستقر الأوضاع عند 990 جنيها للجرام.