شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 24-3-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية، تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 24-3-2022، بالبنوك المصرية، حيث تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، سعر 20.05 للشراء، 20.24 جنيه للبيع، مقابل سعره بتعاملات أمس 20.29 للشراء، 20.46 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومتراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، وسجل 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند سعر 20.05 للشراء، 20.24 جنيه للبيع، مقابل سعره بتعاملات أمس 20.29 للشراء، 20.46 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 24.08 جنيه للشراء، 24.28 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 24.38 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومتراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 4.88 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومتراجع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 57.82 جنيه للشراء، و60.45 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 58.28 جنيه للشراء، و60.95 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.