شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و686 مليون دولار صادرات مصر لأكبر خمس دول فى شهر واحد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة بأكبر 5 دول مستقبلة للصادرات المصرية في شهر ديسمبر الماضي، حيث استقبلت تلك الدول الخمس صادرات مصرية قيمتها مليار و686 مليون دولار، مقابل 808 مليون و856 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت 878 مليون و94 ألف دولار.

وتصدرت قائمة الدول الخمس الكبار كلا من إيطاليا وبلغت الصادرات المصرية إليها نحو 606 مليون و739 ألف دولار، مقابل 162 مليون و39 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 444 مليون و700 ألف دولار، يليها تركيا واستقبلت صادرات مصرية قيمتها 399 مليون و137 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 197 مليون و716 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 201 مليون و421 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا صادرات مصر للهند وبلغت قيمتها 235 مليون و295 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 161 مليون و543 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 73 مليون و752 ألف دولار، إلى جانب صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت قيمتها 230 مليون و924 ألف دولار، مقابل 229 مليون و122 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت مليون و802 ألف دولار، وأخيرا صادرات مصر لفرنسا وبلغت قيمتها 214 مليون و855 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 58 مليون و436 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 156 مليون و419 ألف دولار.