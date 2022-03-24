شكرا لقرائتكم خبر عن 3.75 مليار دولار... حجم التجارة الخارجية لـ «شينجيانغ» الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت جمارك أورومتشي ، إن منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، سجلت حجم تجارة خارجية بلغ 23.82 مليار يوان (3.75 مليار دولار أمريكي) خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، بزيادة نسبتها 34.4 في المائة على أساس سنوي.

وأضافت الجمارك أن قيرغيزستان أصبحت أكبر شريك تجاري لشينجيانغ خلال الفترة المذكورة، بحجم تجارة بلغ 8.5 مليار يوان.

وشهدت تجارة منطقة شينجيانغ مع طاجيكستان وروسيا وإندونيسيا والدول الواقعة على طول مبادرة "الحزام والطريق"، فضلاً عن الدول المشاركة في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، شهدت زيادة كبيرة خلال هذه الفترة.

وأرجع يوان جيانغ وي، المسؤول في الجمارك، بشكل جزئي الأرقام القوية المسجلة، إلى جهود السلطات المحلية في مساعدة شركات التجارة الخارجية في المحافظة على الطلبات واستكشاف الأسواق.