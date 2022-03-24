شكرا لقرائتكم خبر عن تطور أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم.. البصل يتراجع لـ1.5 جنيه فى الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم الخميس استقرار نسبي ، والبداية مع الطماطم وتسجل 2.5 إلى 4.5 جنيه فى سوق الجملة، والبطاطس بنفس القيمة، فيما تراجع البصل ليتراوح 1.5 إلى 2.75 جنيه، والكوسة 5 إلى 8 جنيهات، والفاصوليا 12.5 إلى 20 جنيها.

ووفق الموقع الرسمى لسوق العبور، بلغ سعر الفلفل الألوان 12 إلى 18 جنيها، والملوخية 2.5 إلى 3.5 جنيه، والخيار البلدى 3 لـ 4.5 جنيه، السبانخ 4 إلى 6 جنيهات، والبسلة من 5 إلى 7 جنيهات، والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة فتسجل تباين ملحوظ، حيث بلغ سعر البرتقال السكرى من 2 إلى 4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 2.5 إلى 6.5 جنيه واليوسفى 2.5 إلى 6 جنيهات، والعنب المستورد 30 جنيها للأسود، والتفاح الأمريكى والإيطالى 19 إلى 23 جنيها.

وبلغ سعر التفاح الجولدن 16 إلى 20 جنيها، والتفاح السورى واللبنانى 12 إلى 18 جنيها، والبلح السيوى، بلح تلاجة 5 إلى 9 جنيهات، والبلح البريمى 13 إلى 23 جنيها، بلح غزال 14 إلى 24 جنيها.