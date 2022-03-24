شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت نسبة السكان الحاصلين على مياه الشرب إلى 98.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور خدمات المياه بمناسبة اليوم العالمي للمياه، ومجموعة من أهم المؤشرات الهامة، وفقا لما يلى:

بلغت نسبة السكان الحاصلين على خدمات مياه الشرب النقية في مصر 98.7% من إجمالى عدد السكان عام 2021 مقابل 98.5% عام 2020.

بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الصرف الصحى في مصر 66.7% من إجمالى عدد السكان عام 2021 مقابل 61.5% عام 2020.

بلغت نسبة مياه الصرف الصحى المعالج فى مصر 86.6% عام 2020 مقابل 74.3% عام 2019.

بلغ نصيب الفرد من كافة موارد المياه العذبة في مصر 585 م3، وذلك عام 2018 ووفقاً لتقديرات وزارة الموارد المائية والرى فأنه يتوقع بحلول عام 2025 أن يقل هذا الرقم ليصل إلى 496 م3.

تسعى الحكومة المصرية حالياً إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتوسع في انشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب وتقسم تلك الخطة إلى ست خطط خمسية تمتد بين عام 2020 وحتى عام 2050 والتي من المخطط لها أن توفر طاقة إجمالية تقدر بنحو 6.4 مليون متر3 يوميا من مياه البحر المحلاة.