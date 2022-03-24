شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون دولار واردات مصر من العدس فى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط موسم الشتاء بمجموعة من الأكلات المشهورة ومن بينها العدس الذي يساعد على تدفئة الجسم، وقبل أيام من انتهاء موسم الشتاء، تظهر بيانات جهاز الإحصاء آخر ارقام استيراد العدس من الخارج، حيث بلغت نحو 12 مليون و994 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت 9 ملايين و688 ألف دولار في شهر ديسمبر المناظر له عام 2020، بزيادة بلغت 3 ملايين و306 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن واردات العدس تأتي ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليار و241 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل مليار و97 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 143 مليون و475 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم السلع الاستهلاكية المعمرة كلا من اللحوم والتي بلغت قيمتها نحو 101 مليون و753 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 107 مليون و272 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 5 ملايين و519 ألف دولار، كما بلغت الواردات المصرية من الأبقار والجواميس الحية نحو 21 مليون و506 ألف دولار، بينما كانت 4 ملايين و305 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت 17 مليون و201 ألف دولار.

وإجمالا ارتفعت الواردات المصرية بنسبة 11.3٪ حيث بلغت 6.73 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2021 مقابـل 6.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلــع وأهمها منتجات البترول بنسبة 71.2٪، مواد اولية من حديد أو صلب بنسبة 93.9٪.