شكرا لقرائتكم خبر عن «وفرة السلع الغذائية» تناقش أحجام المخزونات وسلاسل الإمداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحثت لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، وفرة السلع الغذائية الأساسية في الأسواق وأحجام المخزونات ومتابعة سلاسل الإمداد، إضافة إلى استعراض جهود التنسيق مع القطاع الخاص من قِبَل فريق الرصد، وذلك في ضوء ما تشهده أسواق الغذاء العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وثمَّن الوزير خلال الاجتماع الدوري التاسع للجنة الجهود المبذولة من جميع الجهات الأعضاء باللجنة، التي أسهمت بوفرة إمدادات الغذاء ووفرة السلع الغذائية التموينية والزراعية والحيوانية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، صندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للحبوب.