شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يبحث حل عوائق تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير التجارة د. ماجد القصبي، التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة في الرياض، خلال يومي 22- 23 مارس الحالي، منوها بأهمية حل أي عوائق تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك في الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية د. ماجد القصبي، من الجانب السعودي، ووزيرة التجارة والصناعة بمصر د. نيفين جامع، من الجانب المصري، بحضور مسؤولين حكوميين من مختلف القطاعات بالبلدين.

وفي مستهل الاجتماع قدم الدكتور القصبي شكره للوزيرة والجانبين على ما تم إنجازه من التوصيات الواردة في المحضر في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والزراعية، والاجتماعية، والصحية، وباقي المجالات الأخرى التي أثمرت عن التوصل والاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تعاون بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع وقع وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة د. ماجد القصبي، ووزيرة التجارة والصناعة د. نيفين جامع، محضر الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة، وما تضمنته من بنود وتوصيات تسهم في تعزيز العمل المشترك بين المملكة ومصر.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2021م أكثر من (52 مليار ريال).