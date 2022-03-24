شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يستأنف تسليم وحدات مشروع دار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم 336 وحدة سكنية بمشروع دار مصر بمنطقة القرنفل بالمدينة.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن العملاء الفائزين بالوحدات يقومون بالتوجه لبنك التعمير والإسكان (فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون)، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز القاهرة الجديدة الرئيسي بالتسعين الجنوبي، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم تسليم وحدات العمارة 275 وحدات العمارة 247، يوم الخميس 24/3/2022، ووحدات العمارة 248، يوم الأحد 27/3/2022.

وقال رئيس الجهاز: سيتم تسليم وحدات العمارة 257، يوم الإثنين 28/3/2022، ووحدات العمارة 258، يوم الثلاثاء 29/3/022، ووحدات العمارة 264، يوم الأربعاء 30/3/2022، ووحدات العمارة 263، يوم الخميس 31/3/2022، ووحدات العمارة 259، يوم الأحد 3/4/2022، ووحدات العمارة 260، يوم الإثنين 4/4/2022، ووحدات العمارة 261، يوم الثلاثاء 5/4/2022، ووحدات العمارة 262، يوم الأربعاء 6/4/2022.