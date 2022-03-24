شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث مستجدات تصنيع المركبات الكهربائية بالنصر للسيارات فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة قطاع الأعمال العام، لتصنيع المركبات الكهربائية بالتعاون مع الصين وكوريا الجنوبية بجانب تصنيع مكونات المركبات الكهربائية مع فرنسا.. تعرف على التفاصيل.

1- من المنتظر الإعلان عن تفاصيل المركبات التى سيتم تصنيعها قريبا.

2- سيتم توقيع الاتفاقات أولا ثم إعلان التفاصيل لضمان نجاح المشروع.

3- سيكون للمكون المحلى دور فى خفض أسعار المركبات الكهربائية.

4- ستكون شركة النصر وشركة الهندسية للسيارات نواة تصنيع المركبات.

5- مؤخرا شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ومارك باريتى، سفير فرنسا توقيع مذكرة تفاهم بين "النصر للسيارات" و"فاليو" Valeo للتعاون فى مكونات المركبات الكهربائية.

6 - تنص مذكرة التفاهم بين الجانبين على التعاون فى تطوير مختلف مكونات المركبات الكهربائية التى من المقرر إنتاجها لتصنيع المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة.

7- سيتم التعاون ايضا فى توطين تكنولوجيا الصناعة فى مصر.