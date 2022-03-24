شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث مستجدات تصنيع المركبات الكهربائية بالنصر للسيارات فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة قطاع الأعمال العام، لتصنيع المركبات الكهربائية بالتعاون مع الصين وكوريا الجنوبية بجانب تصنيع مكونات المركبات الكهربائية مع فرنسا.. تعرف على التفاصيل.
1- من المنتظر الإعلان عن تفاصيل المركبات التى سيتم تصنيعها قريبا.
2- سيتم توقيع الاتفاقات أولا ثم إعلان التفاصيل لضمان نجاح المشروع.
3- سيكون للمكون المحلى دور فى خفض أسعار المركبات الكهربائية.
4- ستكون شركة النصر وشركة الهندسية للسيارات نواة تصنيع المركبات.
5- مؤخرا شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ومارك باريتى، سفير فرنسا توقيع مذكرة تفاهم بين "النصر للسيارات" و"فاليو" Valeo للتعاون فى مكونات المركبات الكهربائية.
6 - تنص مذكرة التفاهم بين الجانبين على التعاون فى تطوير مختلف مكونات المركبات الكهربائية التى من المقرر إنتاجها لتصنيع المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة.
7- سيتم التعاون ايضا فى توطين تكنولوجيا الصناعة فى مصر.