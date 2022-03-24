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تعرف على أحدث مستجدات تصنيع المركبات الكهربائية بالنصر للسيارات فى 7 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة قطاع الأعمال العام، لتصنيع المركبات الكهربائية بالتعاون مع الصين وكوريا الجنوبية بجانب تصنيع مكونات المركبات الكهربائية مع فرنسا.. تعرف على التفاصيل.

 

1- من المنتظر الإعلان عن تفاصيل المركبات التى سيتم تصنيعها قريبا.

 

2- سيتم توقيع الاتفاقات أولا ثم إعلان التفاصيل لضمان نجاح المشروع.

 

3- سيكون للمكون المحلى دور فى خفض أسعار المركبات الكهربائية.

 

4- ستكون شركة النصر وشركة الهندسية للسيارات نواة تصنيع المركبات.

 

5- مؤخرا شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ومارك باريتى، سفير فرنسا توقيع مذكرة تفاهم بين "النصر للسيارات" و"فاليو" Valeo للتعاون فى مكونات المركبات الكهربائية.

 

6 - تنص مذكرة التفاهم بين الجانبين على التعاون فى تطوير مختلف مكونات المركبات الكهربائية التى من المقرر إنتاجها لتصنيع المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة.

 

7- سيتم التعاون ايضا فى توطين تكنولوجيا الصناعة فى مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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