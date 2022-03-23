شكرا لقرائتكم خبر المدينة المنورة تحقق التزاما جيدا بالتسجيل في «الأراضي البيضاء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير التنفيذي لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد أن المدينة المنورة حققت نسبة جيدة من حيث الالتزام بالنظام وتسجيل مساحات كبيرة من الأراضي، مفيدا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من المعروض العقاري مما يدل على نجاح ما حققه البرنامج في زيادة المعروض من الأراضي المطورة؛ بما يحقق التوازن في العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، والحد من الممارسات الاحتكارية.

ودعا الحماد خلال لقاء نظمته غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفرع شؤون الإسكان بالمدينة المنورة تحت عنوان «الأراضي البيضاء.. فرصة واعدة»، الملاك إلى ضرورة تطوير الأراضي المسجلة أو سداد الرسوم قبل نهاية مهلة السداد للمرحلة الأولى في المدينة المنورة والمقررة بتاريخ 30 ديسمبر 2022، مبينا أن انقضاء المهلة قبل تطوير الأرض يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم.

وحث ملاك الأراضي للتسجيل في بوابة البرنامج الالكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، موضحا أن آلية فرض الرسوم تبدأ بتقدم المالك بالوثائق والبيانات، ومن ثم التحقق من اكتمال الوثائق، ثم تقييم الأرض وتحديد مقدار الرسم، وبعد ذلك يبلغ المالك بقرار الرسم الذي يقدر بـ 2.5% من قيمة الأرض التقديرية سواء كانت أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة.

واستعرض رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء، مبينا إنجازات البرنامج، حيث بلغت الرسوم التي خصصت لصالح زيادة المعروض العقاري أكثر من 2,2 مليار ريال، صرفت على تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعا سكنيا.

وأشار الحماد إلى أن البرنامج أظهر آثارا إيجابية وذلك بتمكين آلاف الأسر السعودية منذ إطلاق البرنامج من الحصول على الخيارات السكنية الملائمة لها من أراض ووحدات سكنية في عدد من مدن ومناطق المملكة، من المشروعات التي كان للرسوم إسهام في تطوير بنيتها التحتية.