توقع نمو سوق التجزئة في المملكة 20% في 2022

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وقال شاكر في افتتاح قمة «دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، النسخة الثامنة للمنتدى الاستراتيجي الذي يعد الأول في العالم لصناعة التجزئة العالمية، بالشراكة مع هيئة المؤتمرات والمعارض «إن استضافة قمة «دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في الرياض هي شهادة على الإمكانات القوية لسوق التجزئة في المملكة، ومناقشة كيفية العمل معا لبناء نمو مسؤول وشامل داخل المملكة وخارجها.»
من جهته قال رئيس دائرة قادة التجزئة بانوس ليناردوس «لقد اخترنا الرياض كموقع للدورة الثامنة من قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب النمو الهائل والمرونة التي أظهرتها صناعة التجزئة داخل المملكة خلال السنوات الأخيرة».
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