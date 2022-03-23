شكرا لقرائتكم خبر 11 توصية تنموية في ختام مؤتمر المدن العربية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أمين الرياض الأمير فيصل بن عياف في اختتام المؤتمر «رغم اختلاف التحديات بين المدن، إلا أننا جميعا نشترك بالرغبة في تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة تسهم في تحقيق تطلعات السكان».
وخرج اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بـ11 توصية مثلت البيان الختامي الذي صادقت عليه جميع الوفود المشاركة، متضمنا تأكيد مواصلة العمل لجعل المدن مرنة بحلول عام 2030، وبناء مدن المستقبل في منطقتنا العربية كونه هدفا بالغ الأهمية.
وأشار البيان الختامي إلى أهمية دعم عمل إدارة الأزمات والكوارث في الإدارات المحلية، وتركيز المنظمة ومؤسساتها في المرحلة المقبلة على الشباب، وتعزيز دورهم ودعمهم في تحقيق طموحاتهم وأفكارهم، ضمن إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، واعتبار العمل التطوعي عنصرا مهما في النسيج المجتمعي في المدن بشكل عام.
وتضمن ضرورة التحول الالكتروني، وبناء مدن ذكية من خلال البرامج والخطط التي تعزز نشر هذا المفهوم وآلية تنفيذه، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع، والعمل على تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وميادين العمل، وحماية البيئة باعتبارها مسؤولية جماعية، والتعاون بين المدن العربية لبناء علاقات وثيقة انطلاقًا من أفضل الممارسات الدولية.
وشملت التوصيات الختامية، تطوير الشراكات الداعمة للابتكار والإبداع، والمشروعات الحيوية والتأهيلية للمدن، ووضع المدن والمراكز الحضرية في صدارة عمليات التنمية، مع تكريس عمل المنظمة لخدمة مدننا العربية، والمساندة في وضع معايير عادلة لقياس معدلات النمو المستدام.
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