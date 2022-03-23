12 منتجا كيميائيا لمعالجة المياه ضمن القائمة الإلزامية للمشتريات الحكومية

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وأشارت الهيئة إلى أن هذه المنتجات حددت وأدرجت في القائمة الإلزامية بناء على معايير الإدراج المعتمدة لدى الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، وذلك بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، والمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، الأثر المهم لآلية القائمة الإلزامية، حيث بلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها القوائم الإلزامية في مختلف القطاعات 49.7 مليار ريال، فيما بلغ أثر هذه القوائم على المحتوى المحلي الصناعي 8.5 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على المصانع الوطنية من خلال الالتزام بالقوائم الإلزامية إلى 18.5 مليار ريال.
وأضاف السماري أن المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه تصنع محليا في 126 مصنعا، حيث ستلبي هذه المصانع الطلب الحكومي، متوقعا أن يتجاوز الأثر المالي للقائمة 195 مليون ريال، حيث تتجاوز القيمة التقديرية للمشاريع المرتبطة بالقائمة قرابة 391 مليون ريال.
قائمة إلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه
تضم 12 منتجا
- قيمة المنافسات 49.7 مليار ريال
- حجم الإنفاق 18.5 مليار ريال
- عدد المصانع المحلية 126 مصنعا
- الأثر المالي للقائمة 195 مليون ريال
- قيمة المشاريع المرتبطة بالقائمة 391 مليون ري
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