شكرا لقرائتكم خبر 12 منتجا كيميائيا لمعالجة المياه ضمن القائمة الإلزامية للمشتريات الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه؛ وتضمنت القائمة 12 منتجا تشمل كلوريدات الكالسيوم، وحمض الكبريت، وحمض الكلور، والجير الحي، وهيدروكسيد الكالسيوم، وهيدروكسيد الصوديوم، وحمض الفسفور، وغاز ثاني أكسيد الكربون، والكلوريين، وحجر الجير، ورماد الصودا، وهيبوكلوريت الصوديوم.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المنتجات حددت وأدرجت في القائمة الإلزامية بناء على معايير الإدراج المعتمدة لدى الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، وذلك بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، والمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، الأثر المهم لآلية القائمة الإلزامية، حيث بلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها القوائم الإلزامية في مختلف القطاعات 49.7 مليار ريال، فيما بلغ أثر هذه القوائم على المحتوى المحلي الصناعي 8.5 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على المصانع الوطنية من خلال الالتزام بالقوائم الإلزامية إلى 18.5 مليار ريال.

وأضاف السماري أن المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه تصنع محليا في 126 مصنعا، حيث ستلبي هذه المصانع الطلب الحكومي، متوقعا أن يتجاوز الأثر المالي للقائمة 195 مليون ريال، حيث تتجاوز القيمة التقديرية للمشاريع المرتبطة بالقائمة قرابة 391 مليون ريال.

قائمة إلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه

تضم 12 منتجا

